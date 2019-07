Justiceiro executa suspeito de furto em avenida de Manaus

A vítima, ainda não identificada, praticava assaltos em companhia de um comparsa que fugiu do local a pé | Foto: Raphael Tavares

Manaus - Um homem suspeito de realizar assaltos na Zona Leste foi morto a tiros por um justiceiro na avenida Hilário Gurjão, no Jorge Teixeira, na noite desta quinta-feira (13). A ação do justiceiro foi filmada por populares e divulgada em aplicativo de mensagens.

A vítima, ainda não identificada, praticava assaltos em companhia de um comparsa que fugiu do local a pé. Segundo testemunhas, os dois estariam em uma moto, que foi levada pelo justiceiro.

Testemunhas relataram aos policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que os suspeitos estavam sendo perseguidos por homens em um carro modelo Cobalt, de cor prata, que teriam presenciado um dos furtos. Na perseguição, os suspeitos foram atropelados e com a arma de um deles, o justiceiro atirou contra a vítima diversas vezes, que ainda ficou vivo.

"Os moradores explicaram que eles viram a dupla fazendo arrastões, no momento os homens que estavam no carro decidiram atropelar a dupla, que se desequilibrou e caiu no chão, em seguida a população deteve um dos assaltantes e começou a agredi-lo. Os homens que estavam no carro desceram, pegaram uma arma e atiraram contra um ele, sem seguida fugiram", explicou um sargento que preferiu não ter a identificação revelada.

Ainda conforme testemunhas, após 10 minutos os mesmos homens voltaram com outra arma, agrediram e atiram novamente no suspeito que morreu no local.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver que após cessarem a agressão contra o assaltante, dois homens, um deles armado, chegam ao local e começam a agredir o suspeito novamente com chutes, em seguida, a imagem é encoberta por um popular e é possível ouvir o disparo fatal, contra a cabeça do homem.

A moto utilizada pelos suspeitos de assalto foi levada por um dos justiceiros. Tanto o motorista do carro, quanto o homem que efetuou os disparos, fugiram do local sem serem identificados. Diversos curiosos se amontoaram na cena do crime que foi isolada pelos policiais militares da 30ª Cicom.

O corpo da vítima foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da Polícia Civil. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

