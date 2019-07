Mãe impediu que morte do filho fosse filmada em 'Tribunal do Crime'

A mãe de Anderson Martins dos Reis, assassinado na noite de quarta-feira (12) com 20 facadas dentro do banheiro da própria casa, no bairro Coimat em Itaporã, impediu que um dos criminosos envolvidos filmasse o crime.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, Gabriel Desterro, a mulher presenciou toda a cena e enquanto era afastada, impedia o registro com celular. O ato de filmar, conforme o investigador, caracteriza julgamento no ‘Tribunal do Crime’.

A Polícia Civil já conseguiu apurar que Anderson foi morto por um acerto de contas entre as facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV)

Quatro homens foram presos em uma ação integrada dos serviços de inteligência da Polícia Civil e Militar. Alex Sander Maier, 29, conhecido como ‘Caçador de Almas’, foragido da Justiça de Campo Grande por tráfico de drogas; Harisonn Albert Sabino Souza, 36; Kaio Cézar Cardoso Nunes, 19, e Miguel Augusto Souza dos Santos, 21.

As investigações revelaram que cada um deles exercia uma função bem definida no crime. Alex Sander teria sido o autor dos disparos, Harisonn foi o motorista do grupo, que chegou a bordo de um GM Celta na casa da vítima.

Miguel, conhecido também como XT, foi o autor das 20 facadas que mataram Anderson. Por fim, Kaio foi o estrategista do grupo. Ele foi o responsável por levantar todas as informações da dinâmica do crime, como endereço e horários ideais. Kaio também teria sido encarregado de filmar toda a execução.

O crime

O grupo chegou na residência da vítima em um GM Celta. Eles desceram armados com faca e um revólver calibre 38. Os criminosos ‘descarregaram’ tiros contra Anderson, que conseguiu fugir para dentro de casa.

Ele tentou se esconder no banheiro e teria dito à mãe que trancasse a casa, mas os assassinos invadiram o imóvel e mataram o rapaz com 20 facadas. Os golpes atingiram o braço, peito, tórax e pescoço.

Após o crime eles fugiram para Dourados. Durante a madrugada, agentes da Polícia Militar localizaram o grupo na Rua Palmeiras, região do Jardim Santo André.

