Ação na fronteira: mais de 200 pessoas foram presas em Tabatinga

Manaus - Nos quatro primeiros meses de 2019, o 8º Batalhão da Polícia Miliar do Amazonas (BPM) efetuou 221 prisões e 34 apreensões de adolescentes no município de Tabatinga. No período, nove armas de fogo foram retiradas de circulação. Conforme o comandante do 8º Batalhão da PMAM, tenente-coronel Nilo Correa, denúncias da comunidade têm contribuído para a efetividade do trabalho.

“A atuação dos policiais, demonstrada todos os dias, tem nos aproximado muito da população. Então, isso tem sido fruto de denúncias da comunidade pela confiança na Polícia Militar, sabendo que vamos atuar de forma efetiva. Isso é bem demonstrado nesse primeiro quadrimestre do ano, pois superamos as 200 prisões, entre prisões e apreensões no caso dos menores de idade, que foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil”, disse.

A polícia efetuou 221 prisões e 34 apreensões de adolescentes | Foto: Divulgação / SSP-AM

Operações

De janeiro a abril de 2019, o 8º Batalhão apoiou sete grandes operações, entre elas, Operação Fronteira Segura, ação integrada de combate à violência infantojuvenil e prostituição, desencadeada em decorrência de abandonos de menores.

Também houve participação nas operações Impacto e Tiradentes, que realizaram ações coordenadas de barreira e incursões de locais de grande incidência criminal. A PM fez a Operação Cela Limpa, na qual a unidade prisional do município passou por revista, e a Missão Funai, que ocorre constantemente em razão da presença de comunidade indígena na região e desenvolve ações de combate a violência contra o índio, além de prevenção ao meio ambiente e repressão a atividades ilegais.

*Com informações da assessoria

