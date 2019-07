Polícia recupera mais de R$ 12 mil roubado de idosa no Amazonas

Manaus- A equipe de investigação da 55ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em Fonte Boa, recuperou na manhã de quinta-feira (13), R$ 12.627,00 em espécie que foram apropriados indevidamente de uma idosa de 87 anos. O dinheiro é proveniente de um benefício social destinado à idosa, que teve o valor desviado pelos próprios familiares.

De acordo com o gestor da 55ª DIP, o investigador Diego Araújo, as diligências iniciaram após os policiais civis da delegacia receberem denúncias de que os familiares da idosa estavam se apropriando indevidamente do benefício dela.

“Após recuperarmos o dinheiro, nos deslocamos até a casa da vítima para explicar o que havia ocorrido. No local, constatamos que ela não tinha conhecimento de que era beneficiária de uma quantia tão alta, pois os familiares só lhe repassavam um valor inferior”, disse

Conforme o investigador de Polícia, diante dos fatos, a equipe da 55ª DIP acionou servidores do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Fonte Boa para auxiliar e orientar a idosa. Todo o valor recuperado foi depositado novamente na conta da vítima, que será acompanhada por profissionais do Creas.

“Sabemos que temos a função de garantir a Segurança Pública, porém a função social é igualmente importante, como nesse caso, em que auxiliamos uma pessoa em situação de vulnerabilidade. A idosa não quis que os familiares fossem responsabilizados pelo crime, por esse motivo acionamos o Creas para realizar esse suporte social”, explicou Araújo.

*Com informações da assessoria

