Após morte de cacique, segurança é reforçada no 'Cemitério dos Índios'

Manaus - A Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento de Área Norte (CPA Norte), reforçou o patrulhamento no entorno da ocupação irregular “Cemitério dos Índios”, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus, onde o cacique Willames Machado Alencar foi morto na tarde de quinta-feira (13). O crime está sendo investigado pela Polícia Civil, através da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).



Por tempo indeterminado, o policiamento ostensivo da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) será reforçado com a Operação Ocupação, que tem apoio de policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). De acordo com o comandante do CPA Norte, tenente-coronel Kéliton Rodrigues, a área é de difícil acesso mesmo para as viaturas, mas as ações serão feitas dia e noite.

“Fizemos um levantamento das áreas mais críticas e vamos atuar nos locais por tempo indeterminado. Inclusive estamos em contato constante com as lideranças comunitárias”, afirmou.

Além do trabalho ostensivo, com abordagens, a Polícia Civil deu início a um trabalho investigativo para apurar as denúncias de práticas criminosas na localidade.

Ainda conforme o comandante, quem tiver informações que ajudem no trabalho policial pode fazer denúncias anônimas por meio do 181, o Disque-Denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), ou mesmo em contato diretamente com o supervisor de área da 15ª Cicom, por meio do telefone 98842-1697.

*Com informações da assessoria

