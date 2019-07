Vídeo: em Manaus, quase 600 PMs trabalham em repartições públicas

Manaus - Nas instituições, eles estão nas portarias e fazem o controle de entrada e saída das pessoas. Em estacionamentos, os policiais administram a segurança patrimonial do órgão público. Na última quinta-feira (13), a equipe da TV Em Tempo flagrou um policial militar carregando uma televisor em um dos corredores da Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Um projeto de lei do governo do Amazonas ordenou a distribuição de 571 policiais militares em 10 repartições públicas para atuarem na segurança de autoridades. O projeto foi aprovado pela Aleam, e agora vai à sanção do governador.

Umas das instituições que terá direito a segurança armada feita por policiais militares é a Defensoria Pública do Estado. Só neste prédio, 26 agentes de segurança pública devem prestar serviço.

Apenas um parlamentar apresentou parecer desfavorável e votou contra a aprovação do projeto de lei. O deputado Serafim Corrêa (PSB) é contra a cessão de PMs para órgãos federais, como por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Regional do Trabalho.

Com a sanção do projeto de lei ficam autorizados:

160 policiais no Tribunal de Justiça do Amazonas;

100 no gabinete do governador;

80 na Assembleia Legislativa;

46 no gabinete do vice-governador;

44 no Tribunal de Contas do Estado;

41 no Ministério Público do Amazonas;

35 na assessoria de ex-governadores;

26 na Defensoria Pública do Amazonas;

18 no Tribunal Regional Eleitoral;

12 na Prefeitura Municipal de Manaus;

9 no Tribunal Regional do Trabalho;





Hoje, o Amazonas enfrenta um déficit de policiais militares. São pouco mais de oito mil, quando seriam necessários 15 mil de acordo com a Associação de Praças do Estado (Apeam).



Em 44 municípios do Amazonas, existem apenas 554 policiais atuando no combate a violência. São 27 a menos do que os que atuam nos órgãos públicos. Em algumas cidades como Codajás, no médio Solimões, considerada rota do tráfico, existem apenas nove policiais.

Na visão do deputado Cabo Maciel (PR), a atuação dos policiais nessas instituições é necessária.

Um ponto defendido pela Apeam é a contratação de segurança privada em instituições como o Tribunal de Contas e a Defensoria, onde não há movimentação intensa de pessoas. Para as demais entidades, a presença dos policiais é considerada importante.

