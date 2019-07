Perigo: falsos mototaxistas assaltam passageiros em Manaus

Manaus - O constante registro de crimes relacionados a suspeitos que se identificam como mototaxistas têm tirado a tranquilidade dos manauaras. Nesta sexta-feira (14), um estudante de 28 anos, que preferiu não se identificar, procurou o Portal Em temp o e relatou que foi vítima de um assalto, durante uma corrida de mototáxi.

O assalto aconteceu na madrugada do dia 1º de junho. Segundo ele, após solicitar o serviço de mototáxi foi surpreendido com a mudança do trajeto. Na ocasião, o estudante pretendia chegar ao bairro Cidade Nova.

“Quando chegamos na avenida Max Teixeira, Zona Norte, ele mudou a rota e seguiu no sentido do Manoa. Mesmo eu falando que estava errado e pedindo para voltar, ele prosseguiu”, relatou o estudante.

Ao chegarem em uma rua deserta nas proximidades do bairro Monte das Oliveiras, também na Zona Norte, a vítima afirma que foi abordada por seis homens, que também estavam usando camisas de mototaxistas.

”Um me deu uma gravata enquanto outros dois me seguraram pelos braços e os outros roubaram as minhas coisas”, afirmou o estudante, acrescentando que os suspeitos levaram o celular, cartão de crédito, e uma quantia em dinheiro dele.

“Eles me ameaçaram de morte, caso não passasse a senha do cartão. Não vi se eles estavam armados, mas preferi não arriscar. Eram seis homens”, disse a vítima, que após o assalto chegou a rastrear um saque feito pelos suspeitos.

O estudante relatou, ainda, que fez o Boletim de Ocorrência, no dia 3 de junho, no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) , situado na Cidade Nova, e continua aguardando as investigações do caso.

Outra vítima de assalto com as mesmas caraterísticas foi a estudante de jornalismo, Victória Mustafa, de 21 anos. Ela chegou a ser assaltada duas vezes.

De acordo com a acadêmica, o primeiro assalto ocorreu em 2016 nas proximidades do conjunto onde mora. “Eu estava indo para casa de uma colega dentro do conjunto Nova República, situado no bairro Japiim. Quando cheguei na rua onde ela mora, um local meio deserto, percebi que tinha um mototaxista circulando no conjunto com um passageiro”, contou a estudante.

A acadêmica contou, ainda, que estranhou o fato de o motorista estar dirigindo em uma velocidade muito reduzida. “Logo constatei que eram assaltantes. Quando eles deram a volta, o que estava na garupa desceu, levantou o capacete e pediu para eu entregar o meu celular”, descreveu.

Já o segundo assalto, segundo Victoria, aconteceu no momento que estava voltando da escola, nas proximidades de uma parada de ônibus, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

“Eu estava acompanhada de um amigo. O mototaxista fez o retorno, me abordou e pediu o meu celular. Dessa vez, eu entreguei um aparelho reserva”, disse Victoria.

Sindicatos dos mototaxistas

Ao Portal Em Tempo , o representante do setor jurídico do sindicato dos mototaxistas legalizados de Manaus, Ricardo Castro, frisou que a categoria não pode ser responsabilizada por pessoas que utilizam um fardamento semelhante aos dos condutores para praticarem assaltos na cidade.

“Esses crimes são feitos por motoristas clandestinos. A nossa categoria é muito frágil. Cerca de três mototaxistas são assaltados por dia", disse Ricardo.

Ricardo pediu para a população ter cuidado na hora de solicitar a corrida de mototáxi. Segundo ele, para diferenciar os mototaxistas clandestinos dos regulares basta olhar para o veículo. A moto deve ser verde e laranja, e possuir um número de matrícula.

SSP-AM

Conforme a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), em abril deste ano, foram realizadas 81,3 mil abordagens de moto/mototáxis, um aumento de 130,67% comparado com as 35,2 mil abordagens realizadas no mesmo período do ano passado.

A SSP-AM orienta que vítimas de assaltos por pessoas que utilizam moto procurem a delegacia mais próxima para registrar o Boletim de Ocorrência e, assim, auxiliar a polícia identificar e prender os criminosos.

"As barreiras de fiscalização continuarão sendo intensificadas para coibir essas práticas, cometidas muitas vezes por falsos mototaxistas. É importante que toda a sociedade contribua com denúncias através do 181, o disque denúncia da SSP", diz a secretaria.

