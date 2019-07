Mais um jovem desaparecido é encontrado morto em ramal na BR-174

O corpo estava em área de mata no quilômetro 2 do ramal ZF1 | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - O corpo de Jardson Lima Vieira, de 18 anos, conhecido como "Preto", que estava desaparecido, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (14), em uma área de mata no quilômetro 2 do ramal ZF1, vicinal do quilômetro 41 da BR-174. A vítima estava jogada de bruços atrás de um tronco de árvore. Ele é o terceiro jovem encontrado morto na região em menos de 24 horas.

Jardson é irmão de Jeferson Lima Vieira, de 17 anos, conhecido como "Bebê" , assassinado com um tiro na testa em uma chácara no quilômetro 10 do mesmo ramal. Outro jovem, identificado apenas como "Criancinha", também foi morto com tiros e facadas .

De acordo com os levantamentos da polícia, Jardson, Jeferson, "Criancinha" e outro jovem, identificado apenas como "Berg", são suspeitos de envolvimento no furto de uma motocicleta na tarde de terça-feira (11), na comunidade Canaã.

A vítima estava jogada de bruços atrás de um tronco de árvore | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Conforme a polícia, Berg foi apontado como autor direto na apropriação da moto. O proprietário do veículo, identificado como Régis, teve conhecimento e, juntamente com mais dois homens - um deles chamado "Oséias" - saíram em buscas dos suspeitos.

Ainda segundo a polícia, durante a madrugada, Berg e "Criancinha" saíram para comprar cervejas em uma motocicleta, modelo Bros, de cor preta e placa MZO-4455, quando foram abordados a tiros por Régis.

Berg e "Criancinha "perderam o controle da moto e caíram em um barranco. Na ocasião, Berg conseguiu fugir por uma área de mata para não ser morto. Ele confirmou à polícia que foi alvo de atentado a tiros e apontou Régis como responsável.

Polícia e perícia estiveram no local onde o corpo foi encontrado | Foto: Arquivo/Em Tempo

Entretanto, Jardson passou a ser considerado desaparecido. Familiares e amigos fizeram buscas pela floresta ao longo da quinta-feira (13), mas sem sucesso. As buscas foram retomadas por grupo de seis pessoas nesta sexta (14). Por volta das 11h30, o corpo de Jardson foi localizado com marcas de tiros nas costas. Um par de sandálias e um pedaço da camisa da vítima foram encontrados no local, que é de difícil acesso.

Duplo homicídio

Jeferson e "Criancinha" foram mortos dentro de uma casa , na madrugada de quinta-feira (13). Conforme investigações da polícia, eles foram surpreendidos por Régis, Oséias e um terceiro homem, ainda não identificado. O trio chegou na chácara em um carro, modelo Siena, de cor branca, placa JWY-9748, conforme relatos de vizinhos.

Segundo informações da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), Jéferson foi morto dentro de uma rede com um tiro na testa uma espingarda calibre 20.

Bebê e Criancinha foram encontrados mortos em uma casa | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

"Criancinha" foi assassinado com 15 facadas e três tiros, sendo um no rosto, um na região lombar e outro lado esquerdo do tórax.

O pai dos irmãos assassinados, Raimundo Nonato Vieira, informou que a esposa ainda tinha esperança de encontrar Jardson com vida. Ele desconhece a motivação do crime, mas confirmou que um dos filhos morto não tinha problemas com a polícia.

"Eu encontrei com o Berg pela manhã com as roupas rasgadas. Ele afirmou que o Régis tinha matado o meu filho", disse o homem.

A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) informou que a moto, supostamente furtada, ainda não foi localizada. Dos três suspeitos, apenas Oséias prestou esclarecimentos à polícia. Uma outra motocicleta foi apreendida na chácara onde os dois corpos foram encontrados ontem.

O corpo de Jardson foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital. A DEHS investiga o triplo homicídio.

Edição: Isac Sharlon

