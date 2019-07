Detento é flagrado com celular no ânus em presídio de Manaus

Divulgação

Manaus - Um detento, que não teve o nome divulgado, foi flagrado transportando um aparelho de celular dentro do ânus na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), localizada na Zona Leste de Manaus. A apreensão do aparelho ocorreu na tarde de quinta-feira (13), durante a transferência de pavilhões, por meio do procedimento de segurança de raio-x e body-scan, que flagrou o material ilícito no corpo do interno.

Conforme a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o detento foi encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro Dr. Platão Araújo, onde foi realizado procedimento cirúrgico para a retirada do celular.

O objeto estava enrolado em preservativos, e foi encaminhado para o 29° Distrito Integrado de Polícia (DIP), que é a Central de Flagrantes da região, para as medidas cabíveis. A Seap informou, ainda, que o interno passará por procedimentos administrativos.

