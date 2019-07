Suspeito de estuprar adolescente é preso no Jorge Teixeira, em Manaus

As investigações entorno do caso seguem em andamento | Foto: EM TEMPO

Manaus - Um homem, de 44 anos, foi preso suspeito de estuprar uma adolescente de 12 anos. O caso aconteceu no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), o caso ocorreu na tarde de quinta-feira (13), por volta das 16h, na casa do suspeito.

Conforme o BO, policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e encontraram o homem e a adolescente, no interior de uma residência.

O suspeito e a vítima foram conduzidos à Depca, foram requisitados os exames de conjunção carnal e coito anal, e a menina foi encaminhada para o Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (Savvis).

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, foi instaurado um Inquérito Policial (IP) para apurar o caso. As investigações seguem em andamento.

