Durante assalto a ônibus, criminosos apontam arma para motorista

Manaus - Um assalto a ônibus da linha 640 na noite da última sexta-feira (14) deixou passageiros em pânico após o motorista ter uma arma de fogo colocada na cabeça por um dos criminosos. Por volta das 22h o coletivo fazia o trajeto do bairro Centro para o bairro Cidade Nova quando três pessoas anunciaram o assalto. A ação aconteceu na avenida Torquato Tapajós. Agentes do 6ª Distrito Integrado de Polícia (DIP) atuaram na captura dos suspeitos.

De acordo com informações da Polícia, três assaltantes estavam armados e com apoio de uma mulher levaram os pertences do motorista, cobrador e dos passageiros. O trio embarcou no coletivo no terminal de integração T1 e só na avenida Torquato Tapajós anunciaram o assalto. O motorista foi obrigado a mudar de rota e seguir para a avenida do Turismo.

Os jovens ameaçaram o motorista, cobrador e passageiros durante o crime. Os suspeitos levaram vários celulares, além de outros pertences das vítimas, como bolsas, e dinheiro do caixa. Depois que o quarteto deixou o coletivo, o motorista seguiu para a 6ª DIP, onde foi registrada a ocorrência de roubo.

