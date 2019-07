Entregador de pizza é assaltado e morto na zona Leste de Manaus

Manaus - Um homem identificado como Igor Marinho Arruda, 22 anos, foi morto com cinco tiros na noite desta sexta-feira (14) em um latrocínio, roubo seguido de morte. O crime ocorreu por volta das 21h, na rua Travessa Juara, localizada no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

De acordo um comerciante de 46 anos, que não quis se identificar, o homem era entregador de pizza e, após pedir informações sobre o local da entrega, foi surpreendido com os disparos.

"Depois do jogo da seleção brasileira, ele perguntou de mim onde ficava a rua Juara. Alguns minutos depois , ouvimos uns quatro tiros e quando fomos ver, ele estava no chão. Eu soube por aqui que quando chegou no endereço solicitado, ele foi informado que ninguém havia pedido pizza", disse a testemunha.

Um policial da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que preferiu não revelar a identidade, disse que há suspeitas de que a vítima teria envolvimento com a criminalidade. "Provavelmente por ele estar envolvido com o crime, preparam uma armadilha para ele", afirmou o policial, acrescentando que os autores do homicídio estão foragidos.

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia de Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

