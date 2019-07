Líder comunitária é executada em comunidade no Distrito 2

Manaus - Uma mulher de 38 anos foi executada a tiros nesta sexta-feira (14). A indígena foi identificada como Odite Cristina dos Santos e o homicídio ocorreu por volta das 22h por dentro da invasão indígena "Yawaritê Ipixuna", situada na avenida Palmeiras do Miriti, bairro Distrito Industrial 2, zona Leste de Manaus.

Conforme os policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária de Polícia (CIicom), a vítima foi atingida com oito disparos e a causa do homicídio pode estar relacionada ao tráfico de drogas. "Na área existe uma disputa pelo tráfico e ninguém gosta de falar sobre o ocorrido com medo de represálias", explicou um sargento da 4ª Cicom que preferiu se manter no anonimato.

Segundo parentes, a líder morava no bairro Grande Vitória e estava em casa quando recebeu uma chamada telefônica para ir à comunidade.



De acordo com vizinhos, a mulher foi seguida por três homens após sair de um carro. Ao seguir em direção à comunidade, a vítima foi surpreendida com os tiros. "Quando ela desceu, os homens seguiram e efetuaram os disparos. Eles só levaram a chave do carro dela", afirmou o morador que não quis se identificar.



Os familiares da mulher estiveram no local, após a ocorrência. No entanto, muitos residentes da invasão afirmaram que a mulher não morava na área. "Ontem eu acordei com o barulho dos tiros. Eu também sou nova aqui, mas nunca tinha visto essa mulher" disse uma moradora que preferiu não revelar a identidade.



O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) está investigando o caso.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Entregador de pizza é assaltado e morto na zona Leste de Manaus