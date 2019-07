Quarteto é preso suspeito de tentativa de homicídio em Manaus

Manaus - Nesta sexta-feira (14), a Polícia Civil prendeu um quarteto, que estariam envolvidos na tentativa de homicídio de um homem de 21 anos, ainda não identificado. Os suspeitos são Eliaquim Vieira Batalha, 29, Erilane Ramos de Oliveira, 35, Gabrielly Farias de Melo, 21 e o Samuel Vieira Batalha, 22 . A vítima continua internada em um hospital de Manaus.



De acordo com a Polícia Civil, a prisão dos suspeitos será alterada de temporária para provisória e, após a mudança da pena, Eliaquim e Samuel vão ser encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), enquanto Erilane e Gabrielly serão levadas ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF). A Polícia Civil também confirma que o crime ocorreu no dia 29 de maio e foi motivado pela disputa de territórios entre traficantes.

A tentativa de homicídio aconteceu na rua 20 de Janeiro, situada no bairro Lírio do Vale, zona Oeste de Manaus. O quarteto se aproximou do homem e efetuou vários disparos de arma de fogo. De acordo com os policias responsáveis pelo registro da ocorrência, a Polícia Civil está à procura de Anderson Barbosa Felipe, Carlos Anderson Menezes Cavalcante, Jhonathan de Souza Ribeiro, Ramon Pereira dos Santos e Robert Douglas da Silva e Silva por estarem envolvidos no caso. Os suspeitos já têm, inclusive, mandado de prisão.

