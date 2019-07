Jovem é assassinado durante discussão na Zona Norte de Manaus

Vítima aparenta ter 20 anos, conforme relato de testemunhas | Foto: Divulgação

Manaus – Um jovem de aproximadamente 20 anos, ainda não identificado, foi morto com um tiro, na rua 29 do bairro Mutirão, Zona Norte de Manaus. De acordo com testemunhas, a vítima não morava na região. Os moradores afirmaram que o crime ocorreu após uma discussão no local.

De acordo com uma dona de casa de 38 anos, que preferiu não se identificar, o autor do crime estava a pé. "Por volta das 3h da madrugada eu acordei porque eles estavam discutindo aqui na ponte. Logo depois ouvi o barulho do tiro. O cara que atirou não usava nenhum veículo, fugiu a pé", disse a moradora.

Policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local e realizaram o registro da ocorrência. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, também na Zona Norte da cidade. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Adolescente é morto

Um adolescente de 15 anos, identificado apenas como "Pedrinho", foi morto com seis tiros por volta das 14h, desse sábado (15). O crime ocorreu na rua 214, Conjunto Cidadão V, Nova Cidade, Zona Norte. Motivação do crime é desconhecida.



