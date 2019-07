'Bicudo' é executado com 7 tiros na invasão 'Cidade das Luzes'

Crime ocorreu na rua Cometa Halley da invasão Cidade das Luzes, no bairro Tarumã | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, identificado até a manhã deste domingo (16) apenas como "Bicudo", foi executado com sete tiros na rua Cometa Halley da invasão Cidade das Luzes, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O crime ocorreu por volta das 3h da madrugada de hoje em frente ao restaurante e danceteria "Estrela".

De acordo com informações divulgadas pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o homem foi atingido com dois tiros na cabeça, dois tiros no braço esquerdo, outro disparo atingiu o braço direito, além de um tiro no pescoço e outro no tórax.

Os policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsáveis pelo registro da ocorrência, afirmaram que a vítima bebia cerveja em um estabelecimento comercial quando foi surpreendida pelos disparos.

"Sabemos que aquela área é tomada por facções criminosas e há um intenso fluxo de tráfico de drogas. Porém, estamos fazendo o patrulhamento constante na área, inclusive com uma viatura no local", afirmou um policial, que preferiu não se identificar.

PMs da 20ª Cicom atenderam a ocorrência | Foto: Izaias Godinho/Em Tempo

O homem vítima dos disparos morreu no local. No entanto, segundo a polícia, outras quatro pessoas que estavam no estabelecimento comercial foram baleadas e socorridas. Todas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Campos Sales, Zona Oeste de Manaus.

Na unidade de saúde, a reportagem foi informada por servidores que os baleados, que não tiveram a identificação divulgada, foram transferidos para outras unidades de saúde na capital. Confira a reportagem na UPA:





O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte de Manaus, e o crime é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

*Colaborou com informações Josemar Antunes

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Adolescente de 15 anos é morto a tiros no bairro Nova Cidade