Seap encontra 51 tornozeleiras desligadas durante operação em Manaus

Manaus - 130 tornozeleiras eletrônicas foram encontradas em situação irregular durante operação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) no último sábado (15). A operação “Tornozeleira” foi deflagrada para fiscalizar detentos do regime semiaberto, com liberdade provisória e domiciliar, que utilizam os equipamentos de monitoramento.

A operação contou com um efetivo de 12 equipes para mais de 240 alvos. Os trabalhos foram coordenados pelo secretário-executivo adjunto da Seap, tenente-coronel PM André Luiz Barros Gioia e o coordenador do Sistema Penitenciário (Cosipe), major PM Renan Carvalho.

Nas primeiras horas do dia, os grupos iniciaram as visitas comunitárias aos apenados do regime semiaberto, com liberdade provisória e domiciliar. Todos são monitorados eletronicamente por meio de tornozeleiras. “As visitas têm por objetivo fiscalizar o fiel cumprimento das sentenças e benefícios concedidos pelas justiças estadual e federal”, explicou Gioia.

Durante a ação, os policiais verificaram o funcionamento dos dispositivos eletrônicos e reforçaram as orientações aos monitorados sobre seus deveres e obrigações. Ao todo, a Seap encontrou 12 tornozeleiras rompidas, 8 abandonadas, e 51 desligadas, além de 11 endereços inexistentes e 48 monitorados não encontrados. Novas operações devem ser realizadas durante o ano.

De acordo com o tenente-coronel Gioia, as irregularidades encontradas serão informadas às respectivas Varas de Execuções Penais (VEP), para que sejam tomadas as medidas cabíveis. “A depender do caso, os apenados podem ter a revogação do benefício da liberdade provisória ou até mesmo a regressão para o regime fechado”, explicou Gioia.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Vídeo: PMs salvam jovem que seria executado por membros do CV