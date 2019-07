Esposo de deputada federal é executado a tiros no RJ

Niterói (RJ) - O pastor Anderson do Carmo de Souza, de 42 anos, foi executado na madrugada deste domingo (16), em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro (RJ). Anderson era esposo da deputada federal Flordelis (PSD/RJ), e foi morto com vários tiros por volta das 4h da manhã após chegar em sua casa, no bairro Pendotiba.

De acordo com a Polícia Militar, Souza chegou a ser socorrido para o Hospital Niterói D'Or, no bairro Santa Rosa, mas não resistiu aos ferimentos. Por volta das 9h30, uma equipe da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) realizou perícia no local do crime.

A ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves, lamentou o caso em sua conta no Twitter. "Estou profundamente abalada com a notícia do assassino do meu querido amigo e pastor Anderson Carmo, esposo da minha também amiga deputada @Flordelismk. Uma pessoa ímpar, exemplo para tanta gente. Pai de 56 filhos, a maioria adotivos", escreveu Damares.

