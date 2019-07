PMAM abre sindicância para investigar policial por ameaça a internauta

Manaus - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) instaurou uma sindicância para investigar a conduta do policial que ameaçou um internauta por meio das redes sociais da esposa. O procedimento foi instaurado pelo subcomandante-geral da PMAM, coronel Silvio Moreira, no dia 31 de maio. No entanto, o Em Tempo só teve acesso ao documento neste domingo (16).

O trecho do documento descreve que, caso a atitude do PM for comprovada, configura cometimento de transgressão da disciplina militar - que operam efeitos na esfera administrativa

"O subcomandante-geral da Polícia Militar, no uso de suas atribuições, resolve instaurar a competente sindicância, com aplicação no rito previsto na lei no 3.278/2008, com a finalidade de apurar os fatos mencionados", diz trecho da portaria, considerando que foi veiculado em redes a imagem do policial militar fardado, com arma em punho, demonstrando atitude ameaçadora.

Documento administrativo da PMAM

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar e aguarda o posicionamento do órgão sobre o caso, mas até a publicação desta matéria não houve respostas.



Entenda o caso

No dia 24 de maio deste ano, a imagem do policial militar repercutiu na internet. Por meio do perfil da esposa, o PM ameaçou um usuário nas redes sociais. Ao acessar o perfil dela, o policial se incomodou ao visualizar um usuário ‘’acenando’’ para esposa dele na caixa de mensagens do Facebook.

No dia 24 de maio, a imagem do policial militar do Amazonas repercutiu na internet

Na postagem, o policial militar aparece armado e, em tom de ameaça, diz que tem acesso ao perfil da esposa. “Só pra constar, eu tenho a senha do Facebook da minha esposa. Então para de acenar pra ela! Satisfação”, disse o policial na postagem.

A publicação despertou diversas reações nos internautas

A publicação despertou diversas reações nos internautas que fazem parte da lista de amigos da esposa do PM. Algumas pessoas comentaram a publicação em tom de humor, enquanto outras criticaram a atitude do policial. "Você deveria honrar a sua farda e lembrar que ameaça cibernética é crime", comentou um internauta.

