Na Compensa, jovem atira duas vezes nas pernas de desafeto

Manaus - Um homem de 38 anos, identificado como Lourival M. da S. N., foi baleado duas vezes na tarde deste domingo (16), na rua do Areal, localizada no bairro Compensa 3, Zona Oeste de Manaus. Segundo a polícia militar, as duas pernas do homem foram atingidas por tiros.



Policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, disseram que a motivação do crime ainda é desconhecida. Segundo a equipe, um jovem de 21 anos, identificado apenas como Dayvison G. da S., é o principal suspeito de ser o autor dos disparos.

O paradeiro dele ainda é desconhecido pela polícia. Os policiais informaram, ainda, que nenhum dos ouvidos (vítima e testemunhas) quis dar detalhes sobre o caso.

O baleado foi socorrido e levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, também no bairro Compensa. Apesar dos tiros nas pernas, o homem saiu andando da unidade hospitalar, conforme informou a polícia.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

'Bicudo' é executado com 7 tiros na invasão 'Cidade das Luzes'