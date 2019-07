Jovem é assassinado com 4 tiros na frente da namorada, no Alvorada

Manaus - Andrew de Souza Maia, de 23 anos, foi morto com quatro tiros na rua Zero do bairro Alvorada, Zona Oeste de Manaus, na noite deste domingo (16). O jovem foi atingido por dois tiros na costa e dois na cabeça, sendo que o rosto ficou desfigurado, conforme informou a polícia.

Conforme apuraram policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava conversando com a namorada em frente a casa em que ela mora, quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. Os suspeitos atiraram quatro vezes.

Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e a perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) também foram acionados para o local. Andrew era morador da rua 7, no mesmo bairro. A residência está localizada próxima ao local do crime.

A motivação do crime ainda é desconhecida pela política. Após os procedimentos da perícia, o Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo.

