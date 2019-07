PC faz operação para combater desmanche de veículos em Manaus

Manaus - Visando desarticular o desmanche ilegal de veículos em Manaus, a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), em conjunto com integrantes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), deflagrou, nesta segunda-feira (17), a operação "Pedestal".

O alvo são veículos com restrição jurídica, alienados à instituições bancárias, roubados ou furtados, além da venda ilícitas das peças desses veículos.

Equipe da Derfv em ação | Foto: Alailson Santos/PC-AM

Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais, depósitos de veículos e residências.

O balanço da operação será repassado durante coletiva de imprensa,às 11h, no prédio da Derfv, situado na avenida Professor Nilton Lins, Conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

