Violência: três homens sofrem tentativa de homicídios em Manaus

Manaus - Três homens foram baleados e esfaqueados no último domingo (16), em bairros distintos de Manaus. As vítimas foram socorridas e levadas para unidades hospitalares da capital.

O primeiro caso ocorreu por volta das 15h09, na rua Areal, no bairro Compensa, na Zona Oeste. Um homem de 38 anos foi alvejado com dois tiros na perna , sendo um em cada lado.

Ele foi socorrido por populares e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, no mesmo bairro, onde passou por cirurgia.

Aos policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem relatou que estava consumindo bebidas alcoólicas com o suspeito, identificado apenas como "Deivison", quando iniciaram uma discussão.

Durante a briga, "Deivison" sacou um revólver e efetuou os disparos. A vítima não informou o motivado do desentendimento.

Por volta das 20h55, policiais militares da 10ª Cicom registraram uma tentativa de homicídio contra um jovem de 23 anos. Ele foi baleado durante um intenso tiroteio na Travessa Flores, no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste.

O homem deu entrada no SPA Alvorada com dois tiros no braço esquerdo e um no peito. A vítima foi transferida ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, onde passou por procedimento cirúrgico. O estado de saúde dele é estável.

Em outro caso, um homem de 39 anos deu entrada por volta das 21h05, no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste, vítima de arma branca.

Conforme o relatório da polícia, o homem foi atingido com duas facadas no braço direito, após reagir a um assalto na rua Magalhães, no Mauazinho, Zona Leste da capital. A vítima segue internada na unidade hospitalar, mas deve receber alta, ainda, nesta segunda-feira (17).

