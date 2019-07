Polícia encontra droga dentro de saco de farinha em barco no Amazonas

Manaus- Policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) do município de Tefé encontraram, no sábado (15), um tablete de supostamente maconha tipo skunk dentro de uma saca de farinha, que estava sendo transportada em uma embarcação.

Segundo informações de policiais que atenderam a ocorrência, a apreensão ocorreu após uma denúncia informando que uma quantidade de drogas estava sendo transportada na embarcação escondida em uma saca de farinha.

A guarnição se deslocou até o porto da cidade e constatou que a embarcação já havia saído. Utilizando uma lancha tipo voadeira, os policiais alcançaram a embarcação e iniciaram as buscas no setor de encomendas até encontrar o material ilícito.

A saca de farinha foi levada até a 5ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Quarteto é preso suspeito de tentativa de homicídio em Manaus