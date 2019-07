Homem agrediu e enterrou o filho vivo por vingança em Manaus, diz PM

Vítima tinha sete anos | Foto: Daniel Landazuri/Em Tempo

Manaus - O vendedor ambulante Rogerio Alexandrino dos Santos, de 27 anos, foi preso por suspeito de matar o próprio filho, identificado como David Nonato Bento dos Santos, de sete anos. Conforme a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), após o crime, o homem enterrou o corpo da vítima em uma cova rasa feita dentro da casa onde morava, localizada na rua São Pedro da comunidade João Paulo 2, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Acompanhe a primeira live da reportagem no local:

Uma fonte policial informou ao EM TEMPO que, em depoimento, o homem contou que matou a criança para se vingar da própria mãe. “Ele apresenta ser um homem muito frio e relatou os fatos sorrindo. Disse que foi abandonado na infância e quis se vingar da mãe dele que passou a cuidar do menino”, disse a fonte.

O corpo da vítima foi enterrado em uma cova rasa | Foto: Daniel Landazuri/Em Tempo

Conforme o comandante da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), major Guilherme Sette, a criança foi morta por agressão física e o crime ocorreu há aproximadamente cinco dias. O major informou, ainda, que o próprio suspeito do crime se entregou à polícia.

O homem, junto com um amigo, procurou policiais da 15ª Cicom, no bairro Nova Cidade, e confessou o assassinato. A equipe policial conduziu o suspeito até a o local do crime, onde ele indicou a cova do corpo do filho. Acompanhe a segunda live da reportagem no local:

“O corpo já estava em estado avançado de decomposição e apresentava fraturas na cabeça. Após constatar o fato, a equipe apresentou o suspeito na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)”, disse o major.

Polícias Civil e Militar participaram da ocorrência | Foto: Daniel Landazuri/Em Tempo

Um policial militar da 15ª Cicom, que pediu anonimato, contou que o autor do crime relatou versões sombrias de como cometeu o assassinato.

“Ele disse que planejou tudo. Primeiro fez o buraco e preparou o local, depois levou a criança para a casa e a agrediu brutalmente na cabeça. Ele ainda contou que o menino estava agonizando quando foi enterrado. Foram depoimentos chocantes e inacreditáveis”, disse o PM.

Corpo da criança foi removido para o IML, na Zona Norte de Manaus | Foto: Daniel Landazuri/Em Tempo

Revolta

Após a remoção do corpo da criança, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, vizinhos de Rogério destruíram a casa onde ele morava e cometeu o crime. Eles usaram ferramentas para destruir o imóvel de madeira e atearam fogo em colchão e objetos no local.

Crime chocou policiais que acompanharam o depoimento do suspeito | Foto: Daniel Landazuri/Em Tempo

“Esse homem é um monstro e matou uma criança inocente”, desabafou um mecânico, de 28 anos, que participou da ação de revolta.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para atender a ocorrência. O suspeito está sendo interrogado na DEHS, onde deve permanecer preso.

Edição: Isac Sharlon

Veja reportagem da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Samara Maciel/TV Em Tempo

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

No AM, pai mata filho e tumulto em presídio deixa três feridos