Em Manaus, polícia diz que não investiga agressão à criança em ônibus

Manaus - Há cinco dias, o Portal Em Tempo divulgou com exclusividade uma matéria contendo um vídeo que viralizou nas redes sociais, causando indignação, revolta e dividindo opiniões entre os internautas amazonenses. No conteúdo da publicação, há

imagens de uma motorista de ônibus em Manaus gritando exaltada e ameaçando bater com os sapatos em uma criança de aparentemente 5 e 6 anos de idade. A menina seria enteada da mulher, que presta serviços na linha 045 da empresa Líder Transportes. Assista ao vídeo:

| Autor: Divulgação

Conforme a fonte denunciante, o fato aconteceu no dia 8 de junho de 2019. A mulher foi identificada como Tatiana Assis. Após toda a repercussão do caso, o Em Tempo entrou em contato com a assessoria de impressa da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) para saber se houve algum registro de Boletim de Ocorrência sobre o assunto ou qual providência havia sido tomada pela instituição.

Em nota, a assessoria da PC-AM salientou que até está segunda-feira (17) não havia qualquer registro de ocorrência no Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP). A reportagem questionou a instituição sobre qual procedimento seria adotado a respeito do caso, tendo em vista que a denúncia se tornou pública por meio da reportagem veiculada pelo Portal Em Tempo. No entanto, apesar da instituição possuir uma Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), não houve respostas.

Investigação

Para o advogado criminalista Josemar Berçoit*, após o caso se tornar de interesse público e mesmo não havendo registro de Boletim de Ocorrência, o Estado tem o dever de cuidar da segurança da criança que aparece no vídeo sendo alvo da agressão.

“Mesmo não havendo registro de ocorrência lavrado pelos pais ou responsáveis, porém o caso se tornando público, o Estado tem que agir. Se deixar de fazer isso, está cometendo o crime de prevaricação”, afirmou.

Conforme Berçoit, é obrigação da polícia investigar assim que tiver notícia de qualquer crime contra menores. “No caso, o ECA [Estatuto da Criança e do Adolescente] estabelece, no artigo 70 e 201, essa imposição da Lei ao Ministério Público e também à polícia. No sentido de investigar, inclusive sobre pena de cometerem crime de prevaricação, dessa forma o crime contra o menor passa a ser de ação pública incondicionada, ainda que os pais não registrem um Boletim de Ocorrência".

Na constituição, prevaricação é um crime funcional e consiste em retardar, deixar de praticar ou praticar indevidamente ato de ofício.

Durante toda a tarde desta segunda (17), a reportagem tentou contato novamente com a Empresa Líder, na qual a motorista alvo da denúncia presta serviços, para saber quais medidas a funcionária foi submetida. No entanto, não houve contato pelos números de telefones: (92) 3304-7736 e (92) 3223-7222.

A reportagem entrou em contato também com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), mas até a publicação desta matéria não houve respostas.

*O advogado criminalista Josemar Berçoit é membro da Comissão de Aperfeiçoamento Jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e conselheiro da Comissão de Direito Penal da OAB

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Homem agrediu e enterrou o filho vivo por vingança em Manaus, diz PM

'Comigo tu leva porrada', diz motorista à criança em ônibus de Manaus