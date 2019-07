Venezuelano é detido após agredir PM com corrente de ferro em Manaus

O suspeito foi conduzido até o 6° DIP, onde foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), por desacato, em nome dele e seguida foi liberado | Foto: Divulgação

Manaus - O venezuelano Olegario Lorenzana Moya, de 39 anos, foi preso na madrugada desta segunda-feira (17) após agredir um policial militar da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) com uma corrente de ferro. O caso aconteceu na na rua Serra do Mar, Comunidade Alfredo Nascimento, Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado Jander Mafra, titular do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado, o desacato aconteceu por volta das 2h, quando o policial militar foi até a área atender uma ocorrência de tumulto e desordem. Os moradores do local denunciaram que vários venezuelanos estariam consumindo bebidas alcoólicas e causando confusão.

Ao chegar no local, o policial militar solicitou às pessoas para que se recolhessem e cessassem o barulho que incomodava a vizinhança. As pessoas se acalmaram e o policial militar se retirou.

O titular do 6° DIP informou que após algum tempo, o policial militar foi acionado novamente por populares informando que os venezuelanos ainda estavam incomodando a vizinhança. Ao retornar ao local, encontrou o venezuelano Olegario, que ao avistar o policial, o agrediu com uma corrente de ferro. O PM colocou o braço em frente ao seu rosto para se defender, fato que ocasionou uma escoriação no antebraço direito.

Olegario foi conduzido até o 6° DIP, onde foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), por desacato e em seguida foi liberado. O procedimento será encaminhado ao 13° DIP, no bairro Cidade de Deus.

Leia mais

Em Manaus, polícia diz que não investiga agressão à criança em ônibus

Homem agrediu e enterrou o filho vivo por vingança em Manaus, diz PM