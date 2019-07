Vigilante é baleado na frente da esposa durante assalto em Manaus

Manaus - O vigilante de uma loja de autopeças, identificado como Jorge Luiz Ferreira da Conceição, 51 anos, foi baleado na tarde desta segunda-feira (17), durante um assalto ao estabelecimento onde trabalhava, localizado no bairro Praça 14, na Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com os policiais da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), quatro homens chegaram em um carro modelo HB20, anunciando o assalto. Um dos suspeitos, ao avistar o vigilante, atirou contra a vítima, que estava acompanahda da esposa.

Ainda conforme a polícia, a arma que o vigilante portava foi levada durante a ação pelos suspeitos. Os policiais militares ainda chegaram a realizar buscas pelos assaltantes que conseguiram fugir sem serem identificados. O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e câmeras de segurança devem ajudar na identificação dos suspeitos.

O vigilante foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Em nota, a Secretária de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) informou que o paciente deu entrada na emergência da unidade de saúde com ferimento por arma de fogo no braço direito e no torax. A vítima passou por exames de imagem e drenagem de torax e encontra-se internado em enfermaria em observação. O quadro geral é estável.

Veja reportagem da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Waldir Adriano/TV Em Tempo

Leia mais

Em Manaus, polícia diz que não investiga agressão à criança em ônibus

Homem agrediu e enterrou o filho vivo por vingança em Manaus, diz PM

Violência: três homens sofrem tentativa de homicídios em Manaus