Homem é preso com drogas e moto roubada no Coroado

Manaus - Preso pela terceira vez, Wellington da Silva Barbosa, de 32 anos, foi detido na noite desta segunda-feira (17) com drogas e uma moto roubada no beco São Carlos, localizado na rua Brasil, no bairro Coroado, na zona leste de Manaus. Os policiais chegaram até o suspeito após uma denúncia anônima realizada à linha direta da 11ª companhia interativa comunitária (Cicom).

De acordo com o cabo Plácido, da 11ª Cicom, após receberem a denúncia, uma equipe foi até o local indicado pelo delator e encontrou o suspeito com uma moto roubada e algumas porções de drogas. Ao ser abordado, o homem revelou que possuía mais droga na sua residência.

"Depois das diligências no local, fomos até a casa dele que ficava nas proximidades e encontramos o material. Ao todo foram apreendidos uma moto, 32 porções de oxi e uma porção de 25g de skunk, 10 reais e cinco mil bolívares", explicou o policial militar.

Ainda conforme o cabo, Wellington tem passagem pela polícia por tráfico, posse ilegal de arma de fogo e roubo. Está seria a terceira vez que ele está sendo preso pela equipe nas ruas do Coroado. A moto, segundo o suspeito, teria sido roubada às 13h30, em uma rua no Japiim, na Zona Sul de Manaus.

O homem e o material apreendido foram levados para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na avenida Autaz Mirim, no São José, na Zona Leste de Manaus. A Polícia Civil dará prosseguimento ao caso de flagrante.

