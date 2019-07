Homem é morto após sair para encontrar namorada na Cidade de Deus

Manaus - O ajudante de pedreiro Aderlan Trindade Cordeiro, de 31 anos, foi assassinado com uma facada no pescoço, na madrugada desta terça-feira (18), no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. Aderlan era procurado por tráfico de drogas pela polícia.

Segundo informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime ocorreu por volta das 2h30, na rua Santa Dorotéia. Aderlan foi esfaqueado no pescoço. O autor do crime ainda não foi identificado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado para prestar socorro à vítima, mas Aderlan não resistiu ao ferimento e morreu no pátio de uma casa.

Ao Portal Em Tempo , uma moradora do bairro, identificada como Lane Muniz, de 30 anos, disse que Aderlan não morava no local e costumava passar os finais de semana na casa da madrinha da irmã dele. Após jantar, Aderlan saiu para encontrar com a namorada por volta das 10h.

"Ele saiu de casa para se encontrar com a namorada depois do jantar. Isso era por volta das 10h. Acordamos na madrugada com ele batendo na porta pedindo ajuda. Com a mão no pescoço, Aderlan ainda teve tempo de contar que havia sido furado por um jovem branquinho, mas não conseguiu falar o nome do assassino. Ele era uma pessoa tranquila e prestativa", disse.

De acordo com o registro da DEHS, Aderlan estava sendo procurado por envolvimento com o tráfico de drogas. O jovem era morador da comunidade São Sebastião, no bairro Petrópolis, na Zona Sul da capital.

À polícia, a irmã da vítima confirmou que Aderlan era usuário de drogas. A DEHS trabalha com a hipótese de acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.

O corpo foi liberado aos familiares na manhã desta terça-feira (18), após passar por exames de necropsia no Instituto Médico Legal (IML).

