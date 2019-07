Aposentado é encontrado morto dentro dentro de estância, em Manaus

Manaus - O aposentado Tadeu Santos da Silva, de 57 anos, foi encontrado morto, no início da manhã desta terça-feira (18), em um quarto de estância, na rua Evaldo Braga, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. A vítima morava sozinha no imóvel.

Segundo informações da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição pelo dono da estância. Tadeu foi visto pela última vez na tarde de domingo (16), conversando com amigos da mesma faixa etária.

Ao Portal Em Tempo , o dono da estância, Francisco Siqueira, de 49 anos, disse que Tadeu morava no local há três meses e, que estava aguardando a esposa chegar de Boa Vista (RR). Segundo ele, o corpo foi encontrado após o forte odor sair do local.

"Eu não sabia muito sobre a vida do Tadeu. Ele só comentava que era aposentado e estava aguardando a esposa chegar de Boa Vista. Ele era uma pessoa tranquila e gostava de ingerir bebidas alcoólicas", disse.

No local, a polícia informou que não havia sinais de arrombamento e, que os objetos da vítima estavam todos no imóvel. O ar condicionado estava ligado. Tadeu estava jogado no chão com uma das pernas em cima da cama.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), onde o exame de necropsia deve apontar a causa da morte.

