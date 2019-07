Corpo de criança morta pelo pai ainda aguarda liberação do IML

Manaus - O corpo do pequeno David Nonato Bento dos Santos, de 7 anos, assassinado brutalmente e enterrado em uma cova rasa pelas mãos do próprio pai, identificado como Rogério Alexandrino dos Santos, de 27 anos, ainda não foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) para o enterro. Segundo o IML, o corpo permanece na unidade aguardando resultado de exames de DNA, e não tem uma data precisa para liberação.

O menino estava desaparecido há sete dias e foi encontrado na tarde da última segunda-feira (17) pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), morto e enterrado em uma cova rasa cavada dentro de uma casa de madeira, localizada na rua São Pedro da comunidade João Paulo 2, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Entenda o caso

De acordo com uma fonte policial, o homem decidiu se entregar e confessou a autoria do crime, levando os policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) até o local do fato. Durante a apresentação na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na manhã desta terça-feira, Rogério disse que estava arrependido e que merecia sofrer.

"Eu coloquei o meu filho de costas para mim e disse a ele que seria uma brincadeira. Depois apaguei as luzes e comecei a bater na cabeça dele. Ao perceber que não estava mais vivo, resolvi enterrar. Estou arrependido e mereço sofrer", afirmou.

Durante depoimento na delegacia, a juíza Luciana da Eira Nasser, no Plantão Criminal, determinou a prisão preventiva ainda na noite de segunda-feira. O filho de Rogério, David Nonato Bento dos Santos, de 7 anos, foi assassinado pelo próprio pai a pauladas.

Edição: Lucas Vítor Sena

