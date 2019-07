Vídeo: casal é torturado em falsa clinica de reabilitação em Manaus

Vítima mostra marcas das torturas | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - O motorista Jean Patrício Matos Reis, de 39 anos, e a esposa dele, a vendedora Deuciane dos Santos Ladislau, 33, foram resgatados de uma falsa clínica de reabilitação que usava métodos de tortura como tratamento contra a dependência química. Na tarde desta terça-feira (18), o casal relatou ao Em Tempo o sofrimento que passou, por três meses, em uma chácara localizada no ramal da Vivenda, na comunidade do Pontalzinho, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

"Na primeira semana de internação, quando percebi que não era aquilo que ofereceram para minha família, eu quis sair de lá, foi quando ele me impediram e me acorrentaram. Depois eu e minha mulher começamos a passar por uma sequência de torturas", disse Jean, que há 20 anos luta para se livrar do vício do crack.

Local onde as vitimas ficavam alojadas e eram torturadas | Foto: Divulgação

"Nesse período eles nos forçavam a tomar chá alucinógeno. Fui algemado em uma árvore, em cima de formigueiro, fui asfixiado, colocaram algodão no meu nariz e boca. Já enterraram meu corpo e deixaram apenas a minha cabeça fora da cova, vendado em área do sítio. Me espancavam e por medo de pedir algo eu fazia todas as minha necessidades nas calças. Não tinhas higiene pessoal e contrai doenças naquele local", relatou o motorista.

Revoltada, a vítima informou, ainda, que a instituição era liderada por pessoas que se denominavam mestres de uma seita religiosa. No total quatro pessoas eram responsáveis pelo local. Os suspeitos cobravam R$ 3 mil de cada paciente. No total, a família da vítimas pagava R$ 6 mil pela internação do casal.

"Nenhum era médico, ou psicólogo. Eu me internei voluntariamente, quero ter uma mudança de vida, mas agora estou com traumas e meu psicológico abalado. Apesar dos sofrimentos, não penso mais em fumar, quero buscar uma ajuda especializada e ter um tratamento sério", ressaltou a vítima.

Veja o vídeo de quando Jean é resgatado

| Autor: Divulgação

Resgate

Por volta das 14h desta terça, policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados por Deuciane e o advogado do casal, Alcio Luis Pessoa, de 75 anos. A mulher conseguiu fugir do sítio na madrugada da última segunda-feira (17) e informou aos PMs sobre a situação que o marido se encontrava na falsa clínica de reabilitação.



"No domingo eu passei por uma sessão de torturas, me fizeram tomar um litro do chá alucinógeno. Me tiraram da barraca e me colocaram em um quarto. Na madrugada de segunda eu acordei e vi uma oportunidade para fugir e pedir ajuda", contou a mulher.

O caso foi registrado no 19ºDIP | Foto: Daniel Landazuri

O advogado Alcio Luis, também foi uma das vítimas. Ele passou uma noite no sítio após tentar negociar a liberação dos clientes. "Eles me mantiveram em cárcere privado, fiquei sabendo o que os dois estavam passando e fui tentar tirá-los daquele lugar, mas fui agredido e obrigado a também tomar o chá. Só me liberaram na tarde de domingo, quando minha família foi ao local", comentou o profissional.



A equipe policial foi até local e constatou a veracidade da denúncia. Jean Patrício foi encontrado acorrentado pelos pés no pilar de uma cabana improvisada em uma área de mata.

Os policiais fizeram a detenção do responsável, que se auto denominou "Mestre" Raimundo Paiva da Costa, de 50 anos, de sua companheira Ana Caroline da Silva Souza, 21, e de seu ajudante Joaquim Cruz de Andrade, 45. Um quarto homem, que seria monitor da falsa clínica conseguiu fugir do local.

Os suspeitos foram encaminhados para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

