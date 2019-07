SSP-AM deflagra operação contra o trafico em 12 bairros de Manaus

Manaus - Em mais uma fase da operação "Imperium", policiais civis e militares cumprem 30 mandados de prisão, busca e apreensão contra o tráfico de drogas, roubo e homicídio em 12 bairros de Manaus, na manhã desta quarta-feira (29).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), os alvos da operação são os bairros Alvorada, na Zona Centro-Oeste; Compensa, São Jorge, na Zona Oeste; Nova Cidade, Cidade de Deus, na Zona Norte; Zumbi, Colônia Antônio Aleixo, Jorge Teixeira, na Zona Leste; São Francisco, São Lázaro, na Zona Sul, Parque Dez de Novembro e União, na Zona Centro-Sul.

Policiais militares e civis cumprem 30 mandados de prisão | Foto: Erlon Rodrigues/ Polícia Civil

Além dos efetivos da PM, PC, a operação envolve servidores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA).

O secretário da SSP-AM, coronel Louismar Bonates, acompanha o andamento da operação juntamente com o delegado-geral da Polícia Civil, Lázaro Ramos, e do Comandante-Geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte.

A maior parte dos mandados é relativa ao crime de tráfico de drogas | Foto: Erlon Rodrigues/ Polícia Civil

"O intuito da operação é informar para a população que todos os índices de criminalidade estão reduzindo, com exceção de apreensão de armas e recuperação de veículos roubados. A população pode acreditar e confiar na polícia. Vamos tirar das ruas pessoas que estão em desacordo com a lei", disse Bonates.

Até o momento, 18 pessoas foram presas, sendo duas em flagrante, além de apreensão de drogas e de veículos com restrição de roubo. O balanço da operação será divulgado às 9h, na sede da SSP, no Shopping Via Norte, Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

PM é detido suspeito de atuar como informante de traficantes em Manaus