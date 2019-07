Ex-cantor mirim do SBT é morto com 20 facadas pelo melhor amigo

Além do programa de Moacyr Franco, ele ainda trabalhou com Faustão, Xuxa, Eliana, Celso Portiolli e Raul Gil | Foto: Divulgação

O ator e cantor Kalil Taha, de 26 anos, que ficou conhecido por participar do extinto programa ‘Talentos Brilhantes’, comandado por Moacyr Franco no SBT, foi morto pelo melhor amigo com 20 facadas na Zona Norte de São Paulo. O crime aconteceu dia 30 de maio.

Na terça-feira (18), o Fofocalizando mostrou detalhes da morte do cantor. O caso voltou a ganhar destaque por conta de uma recente entrevista da mãe de Kalil para uma emissora de televisão.

De acordo com a investigação, o assassino atraiu a vítima para um clube no Rio de Janeiro, realizou o crime dentro de um carro e ainda mandou mensagens para os familiares. Ele colocou o corpo dentro do porta-malas.

O assassino tentou fugir, mas o combustível acabou e o acusado foi até a delegacia, onde confessou o crime e indicou onde havia deixado o carro. O caso foi registrado como homicídio simples.

Uma das linhas de investigação da polícia é a de que Kalil sabia algo que poderia comprometer o assassino.

Leia mais:

