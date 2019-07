Dupla se passa por vendedores de trufa para assaltar ônibus, em Manaus

Manaus - Após se passarem por vendedores de trufa, dois homens, ainda não identificados, foram presos após assaltarem o ônibus da linha 640. O fato aconteceu na noite desta terça-feira (18), no cruzamento da avenida Leonardo Malcher com Getúlio Vargas, no Centro de Manaus.

De acordo com o tenente Fernando Gama, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os passageiros passaram momentos de terror durante a ação dos assaltantes. Os PMs foram acionados por uma testemunha.

"Abordamos o ônibus no cruzamento da Leonardo com a Getúlio. Os criminosos tentaram fugir, mas a população conseguiu deter um e começaram a agredi-lo até a chegada da polícia", explicou Gama. O segundo assaltante fugiu para um terreno baldio, mas foi preso pelos policiais.

Um dos assaltantes foi agredido pela população | Foto: Raphael Tavares

O cobrador do ônibus, identificado como Frank Júnior, explicou que os dois entraram no coletivo no Terminal de Integração 1 (T1), na Constantino Nery, se passando por vendedores de fruta. Nas proximidades da Praça da Matriz, a dupla anunciou o assalto.

"Foi uma ação rápida, eles tiraram a faca de dentro da caixa de isopor, anunciaram o assalto e foram recolhendo os celulares de cada passageiro. Ainda pegaram o meu aparelho e a renda do dia. Foram momentos de terror até a interceptação da polícia", explicou o profissional totalmente abalado.

O preso agredido foi levado pelos policiais para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus. Após receber atendimento médico ele foi apresentado junto com o comparsa no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Praça 14 de Janeiro, na Zona Centro-Sul da capital.

