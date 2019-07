Vídeo: Família diz homem que matou filho em Manaus tem transtornos

Manaus - A família ainda não acredita no que aconteceu. A irmã do assassino confesso, que prefere não se identificar, conta que Rogério era acostumado a levar o filho para passear, e não esperava que ele fosse capaz de fazer tamanha crueldade com o pequeno Davi. Outra irmã disse que o homem só confessou o crime depois que todos começaram a procurar pela criança, e aí ele não teve mais como esconder.

A família alega que depois de uma cirurgia realizada na adolescência, Rogério Alexandrino passou a ter transtornos e chegou a matar animais de estimação. Os familiares contam ainda que a mãe de Davi o abandonou por não ter condições de criá-lo. Eles dizem que a criança era maltratada pela mulher.

Entenda o crime

Davi dos Santos, de apenas sete anos, foi encontrado morto na última segunda-feira (17) no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. O pai da criança, Rogério Alexadrino dos Santos, de 24 anos, foi preso e confessou o assassinato.

Uma semana antes do crime, Rogério levou o filho para dormir na casa de um amigo. Três dias antes ele cavou a cova, trouxe a criança até este terreno, onde simulou uma brincadeira e golpeou a cabeça cerca de quatro vezes. A criança foi enterrada em um barraco que foi incendiado pelos moradores.

De acordo com a polícia, Rogério e a avó de Davi tinham discussões constantes, e por isso ele teria matado a criança como forma de vingança. Na delegacia, sem esboçar nenhuma reação, o suspeito explicou como cometeu o crime. Rogério foi indiciado por homicídio qualificado e encaminhado à um presídio da capital.

O corpo de Davi continuava no Instituto Médico Legal até o fim da tarde da última terça-feira (18) por causa de problemas com os documentos do menino que dificultam a liberação.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Samara Maciel/TV Em Tempo

