Tia corta pênis de sobrinho após ele estuprar a prima de 3 anos

Um adolescente de 13 anos teve o pênis cortado pela própria tia, após ela descobrir que ele tinha estuprado a filha dela de apenas 3 anos. O caso aconteceu no último dia 15, em Francisco Alves, no Noroeste do Paraná.

De acordo com o relato da mulher à polícia, o adolescente ficou cuidando da criança durante um dia. À noite, durante o banho, a mãe percebeu que a criança estava com a genitália machucada e reclamava de dor.

Ao ser questionada, a criança disse que o adolescente havia colocado o "piu-piu” em sua genitália. Após o relato da filha, a mãe foi até a casa do sobrinho que estava no banho e cortou o pênis dele.

O adolescente foi encaminhado para atendimento no Hospital Municipal de Francisco Alves e depois levado para uma unidade em Umuarama-PR, sendo acompanhado por outra tia.

O adolescente confessou que havia estuprado a prima. Funcionários do hospital relataram para a Polícia Militar que ouviram familiares dizendo que o pai da criança, que atualmente reside em outra cidade, ia até Francisco Alves “para terminar o serviço” contra o adolescente. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

