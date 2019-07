Manaus tem redução de 26% de crimes violentos, afirma SSP-AM

Manaus - Em cinco meses, os indicadores de Segurança Pública apresentam resultados positivos para a população, com redução de até 26% nos registros de crimes violentos em Manaus. Os dados apontam para queda nos casos de homicídio, latrocínio, e lesão corporal seguida de morte. Além disso, houve aumento na quantidade de armas apreendidas, e mais de 500 pessoas foram presas apenas nas operações integradas

O balanço foi apresentado na manhã desta quarta-feira (19) pelo secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates; comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel Ayrton Norte; delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas (PCAM), Lázaro Ramos; comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Danízio Valente; e diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), Rodrigo de Sá.

"Estamos aqui para prestar contas e mostrar para a sociedade os dados da Segurança Pública. Todos os índices de crimes foram baixados, mas ainda não é o número que queremos. Queremos triplicar, mesmo assim, já é uma resposta para incomodar os marginais e deixar a população tranquilizada", disse Bonates.

Bonates ressaltou que os crimes de roubo a ônibus tiveram redução de 38%. Para continuar inibido a prática, o órgão implantará as abordagens com a Rocam móvel nas rotas de ônibus com intuito de zerar o crime de roubo.

"Estamos atingido metas bem expressivas que anos anteriores. O papel da polícia é acabar com a criminalidade", pontuou.

Em contrapartida, houve aumento no número de armas de fogo apreendidas e mais de 500 pessoas foram presas durantes as operações integradas. Até a última semana, foram realizadas 23 ações com resultados positivos.

Dos chamados Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que vão desde homicídio, latrocínio e lesões corporais seguida de morte, houve queda em todos os indicadores. A pesquisa também aponta redução nos crimes de roubo, roubo a ônibus, roubo a veículos e estupro.

Secretário de segurança pública, coronel Louismar Bonates | Foto: Josemar Antunes

Mortes violentas

De acordo com a SSP-AM, de janeiro a maio deste ano, foram registrados 304 homicídios na capital amazonense, contra 333 em comparação ao mesmo período do ano passado. O resultado representa queda de 8% no acumulado do ano. Em maio, a redução foi de 14% se comparado ao mês de maio de 2018.

Já os registros de latrocínio tiveram queda de 26%, com 14 registros em 2019 contra 19 registros do ano passado, entre os meses de janeiro e maio. Outro indicador em queda foi o de lesão corporal seguida de morte, com redução de 23%. Neste ano, foram dez registros em cinco meses, contra 13 de um ano atrás, entre janeiro e maio.

Estupro

A SSP-AM aponta, ainda, queda nos casos de estupro. Neste ano, foram contabilizados 435 registros, o que representa uma redução de 15% em relação aos casos de 2018.

Roubo

O roubo a ônibus do transporte coletivo teve uma queda de 38% durante os cinco meses. Até maio do ano passado, foram registrados 1.263 casos, com redução para 772 neste ano. Somente em maio, a redução foi de 44%.

Para combater um dos crimes que mais incomoda a população manauara, a Polícia Militar reforçou, em todas as zonas da capital, o policiamento com as operações "Catraca" e "Rota Segura".

As abordagens aos ônibus do transporte coletivo e das empresas do Distrito Industrial iniciam às 4h. Entre janeiro e maio, 652 pessoas foram presas por suspeitas de roubo a ônibus.

Conforme os dados do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), os crimes de roubo a transeuntes, residências e outros, houve queda de 12% nos casos deste ano.

Veículos

Em relação ao número de roubo a veículos, a redução foi de 38% e 18% de furtos, neste ano. Ao todo, as Polícias Civil e Militar recuperaram 1.033 veículos com restrição de roubo ou furto de janeiro a maio, uma média de 6,8 por dia.

Armas

Em cinco meses, as ações estratégicas das polícias retiraram quase mil armas de fogo de circulação. Entretanto, o número de armas apreendidas registrou 955, neste ano, um acréscimo de 6% em comparação ao mesmo período de 2018, quando foram registrados 902, conforme dados do Setor de Balística do Instituto de Criminalística (IC), órgão ligado ao Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

Operações do Detran-AM

De janeiro a maio deste ano, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizou fiscalizações em Manaus, Manacapuru, Parintins, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo.

Durante as ações, 9.620 teste de alcoolemia; 909 motoristas flagrados dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas, um aumento de 138%; 1.437 remoções de veículos - carros e motocicletas, aumento de 78,28%, e recolhimento de 130 Carteiras Nacional de Habilitação (CNH), queda de 83,83%.

Mortes no trânsito

Entre janeiro e maio deste ano, o Amazonas teve 106 casos comparado mesmo período, quando registrou 122 mortes. O número representa 13% das mortes no trânsito nos últimos 11 anos.

Já as vítimas lesionadas, foram 2.054, aumento de 3,6%, se comparado ao mesmo período do ano passado, que registrou 1.982 casos.

Multas

Entre as multas mais frequentes, o Detran-AM contabilizou 4.292 condução de veículo não licenciado, 2.186 motoristas sem CNH, 1.908 motociclistas sem capacete, 1.359 veículos em péssimo estado de conservação, e 1.026 passageiros sem uso de cinto de segurança, item obrigatório.

Além disso, o órgão realizou 103 ações de atividades educativas com 49.541 pessoas, aumento de 20,2%.

Afogamentos

Os casos de afogamento é um dado preocupante. Nos cinco primeiros meses, foram registrados 444 ocorrências. O coronel Danizio, do Corpo de Bombeiros, informou que a corporação vem atuando para salvar vidas, tanto em Manaus quanto no interior do Estado.

"As ocorrências de afogamento é preocupante na capital e no interior. A corporação atua com lanches de resgate para atender essa demanda e levar a vítima para o hospital", disse.

