Agente do Samu é executado e jogado dentro de cemitério em Manaus

Manaus - Executado dentro de um carro e jogado em uma rua dentro do Cemitério Santa Helena, no São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus, o atendente do Samu Renan Ferreira Picanço, de 34 anos, foi morto no fim da tarde desta quarta-feira (18). A polícia e familiares não sabem o que teria motivado o crime. Os suspeitos fugiram sem serem identificados.

De acordo com a tenente da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Thiemmy Brito, o caso ocorreu pro volta das 17h20, os suspeitos entraram no cemitério com a vítima em um carro de modelo e placa não identificados para realizar o crime.

"Pelo que populares nos falaram é que a execução aconteceu dentro do veículo, após atirarem contra o Renan, que trabalha no Samu. Os pedaços de vidros da janela do carro ainda estão pelo local, o que indica que a morte aconteceu na área interna e em seguida ele foi jogado", explicou a tenente.

Ainda conforme a polícia, os suspeitos ainda passaram com o carro por cima do corpo de Renan para confirmar a morte da vítima. Moradores do entorno do cemitério se assustaram com o intenso tiroteio no local.

O corpo foi removido do local do crime pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

