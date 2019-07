Suspeito de participação na morte de sargento é preso em Manaus

Lucas Vítor Sena

Manaus - Um homem identificado como Josué Ferreira Soares, de 19 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira (20), suspeito de ter matado o sargento da PM Luiz Carlos da Silva Costa, de 54 anos, na noite da última quarta-feira (19). Josué foi capturado na barreira policial do quilômetro 30, na rodovia estadual AM-010, por policiais do batalhão de Rio Preto da Eva.

De acordo com informações preliminares, Josué estava escondido dentro de um ônibus intermunicipal que iria para Itacoatiara, distante a 269 quilômetros de Manaus. No momento em que foi capturado, ele estava escondido dentro do banheiro do ônibus.

Em entrevista à imprensa, Josué afirmou que era a primeira vez que fazia assalto com a quadrilha, que ainda tinha mais quatro pessoas. O suspeito não quis falar muito, mas disse que estava "muito arrependido" de ter cometido o crime.

À imprensa, Josué também disse que ia para Itacoatiara porque a esposa e a filha moram no município. Ele já tem passagem pela polícia quando era menor de idade, por ato infracional análogo ao crime de roubo.

De acordo com o delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da DEHS, o carro ainda está sendo procurado pelos investigadores. "Nós estamos procurando pelo carro e pelos outros criminosos. O carro, de acordo com o que o Josué disse, também era roubado, mas ele disse que não sabe onde foi roubado. Vamos continuar investigando", afirmou.



Josué será indiciado pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa, em flagrante. Ele deve passar por audiência de custódia, e ficará à disposição da Justiça. O corpo do sargento Luiz Carlos está sendo velado na Funerária Santa Rita, localizada na avenida Noel Nutels, Cidade Nova, Zona Norte da capital.



Entenda o caso

Luiz Carlos da Silva Costa, de 56 anos, morreu a tiros na loja TV Lar, localizada na avenida Autaz Mirim (Grande Circular), Zona Leste de Manaus. De acordo com testemunhas, a vítima era segurança da loja.

Conforme informações repassadas por policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, o crime ocorreu por volta das 18h30. Três homens armados chegaram ao local e anunciaram o assalto. "Após a reação do segurança eles efetuaram os disparos" disse um policial, que pediu para não ter a identidade revelada.

