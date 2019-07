Homem morre durante troca de tiros com a polícia

O caso aconteceu no beco Nova Esperança, localizado nas proximidades da Feira do Coroado. | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Após trocar tiros com a PM, um homem identificado como Carlos Eduardo Pires Teixeira, de 19 anos, foi morto na madrugada desta quinta-feira (20), na Zona Leste de Manaus. O caso aconteceu no beco Nova Esperança, localizado nas proximidades da Feira do Coroado.

Segundo informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que homens estariam vendendo entorpecentes no beco. No local, a viatura foi recebida a tiros pelos traficantes, e revidou a agressão. Na troca de tiros, Carlos Eduardo acabou morrendo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou o óbito de Carlos. Com ele, a polícia apreendeu um revólver Taurus com a numeração raspada, calibre .380 e mais nove munições intactas.

Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) estiveram no local, e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), de onde deve ser liberado ainda nesta quinta-feira.

