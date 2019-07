Traficante executado a tiros em beco na Zona Sul de Manaus

Manaus - Um homem identificado como Vanglesson Pereira Farias, de 27 anos, foi executado com pelo menos oito tiros na manhã desta quinta-feira (20), no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. O caso aconteceu no beco Mossoró, considerado área vermelha pela população e conhecido pelo tráfico de drogas.

Testemunhas relataram que ouviram mais de 10 disparos contra a vítima. Eles, no entanto, não souberam dizer quem teria matado Vanglesson, que era conhecido na área como "Grilo", ou a motivação do crime. A suspeita é de que Vanglesson tenha sido morto pelo irmão de um homem que foi morto por Vanglesson no ano de 2011.

Vanglesson já tem passagem pela polícia pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa. Ele também era um dos envolvidos em um assalto em março de 2018, a um supermercado localizado na rua Engenheiro Vilar Câmara, no bairro São José, na Zona Leste de Manaus. Na época, ele e mais quatro pessoas já haviam assaltado o supermercado em janeiro de 2018, e levaram cerca de R$ 100 mil do proprietário do estabelecimento.

"Grilo" também tem passagens pela polícia pelo crime de homicídio. Ele matou um homem no bairro Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus, em 2015, e outro, em 2011, na comunidade Ismail Aziz, localizada na rodovia federal BR-174.

Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foram acionados para os procedimentos de perícia no local, e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para a necrópsia. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

Leia mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Homem morre durante troca de tiros com a polícia