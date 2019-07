Preso segundo suspeito de envolvimento em morte de sargento da PM

Manaus - Joelson Ferreira Soares, 23 anos, foi preso por suspeita de participação no assassinato do sargento Luiz da Silva Costa, 56 anos, morto após reagir a um assalto em uma loja que trabalhava como vigilante. O suspeito foi encaminhado a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde prestou esclarecimentos sobre o caso.

Ele já tinha sido preso no ano passado, após confessar que praticava assaltos a ônibus do transporte alternativo e rotas do Distrito Industrial entre duas e três vezes por semana. O suspeito foi preso em sua casa, localizada na rua Samambaia, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Joelson é irmão de Josué Ferreira Soares, 19 anos, que também foi preso na madrugada desta quinta-feira (20), suspeito de ter matado também o sargento. Josué foi capturado na barreira policial do quilômetro 30, na rodovia estadual AM-010, por policiais do batalhão de Rio Preto da Eva.



De acordo com informações preliminares, Josué estava escondido dentro de um ônibus intermunicipal que iria para Itacoatiara, distante a 269 quilômetros de Manaus. No momento em que foi capturado, ele estava escondido dentro do banheiro do ônibus. Josué Ferreira tem passagens pela polícia por roubo, latrocínio e porte ilegal de arma de fogo.



Relembre o Caso



Luiz Carlos da Silva Costa, de 56 anos, morreu a tiros na loja TV Lar, na última quarta-feira (19), localizada na avenida Autaz Mirim (Grande Circular), Zona Leste de Manaus. De acordo com testemunhas, a vítima era segurança da loja.

Conforme um policial da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que preferiu não revelar a identidade, o crime ocorreu por volta das 18h30. O policial afirma que três homens armados invadiram o local e deram voz de assalto. "Após a reação do segurança eles efetuaram os disparos" disse o policial.



Leia Mais



Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Suspeito de participação na morte de sargento é preso em Manaus