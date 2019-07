Polícia prende suspeitos de matar sargento da PM, em Manaus

Manaus - Joelson Ferreira Soares, 23, Josué Ferreira Soares,19 , Marclei Morais de Souza, 20 e Charles Sanches Morais, 27 foram presos suspeitos de participação no assassinato do sargento Luiz da Silva Costa, de 56 anos, morto após reagir a um assalto em uma loja que trabalhava como vigilante.

Com exceção de Josué, todos os outros suspeitos se entregaram à Polícia com seus advogados. Charles e Marclei levaram o carro usado na fuga e a arma roubada do sargento. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

.O delegado DEHS, Paulo Martins, enalteceu o trabalho da polícia. “Menos de 24 horas após o caso, todos os envolvidos já foram apreendidos, podendo dar o caso como encerrado com todos os envolvidos no crime sendo apreendidos", diz.

Ao serem questionados se estavam arrependidos do crime, Joelson, Charles e Marclei optaram pelo silêncio. Josué afirmou que se arrependia e que buscaria perda o através de Deus mudando de vida.

Antecedentes

Joelson já tinha sido preso no ano passado, após confessar que praticava assaltos a ônibus do transporte alternativo e rotas do Distrito Industrial entre duas e três vezes por semana. Josué Ferreira tem passagens pela polícia por roubo, latrocínio e porte ilegal de arma de fogo.



Relembre o Caso

Luiz Carlos da Silva Costa, de 56 anos, morreu a tiros na loja TV Lar, na última quarta-feira (19), localizada na avenida Autaz Mirim (Grande Circular), Zona Leste de Manaus. De acordo com testemunhas, a vítima era segurança da loja.



Conforme um policial da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que preferiu não revelar a identidade, o crime ocorreu por volta das 18h30. O policial afirma que três homens armados invadiram o local e deram voz de assalto. "Após a reação do segurança eles efetuaram os disparos" disse o policial.

