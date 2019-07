'Piratas' são presos em operação da Polícia Militar no interior do AM

"Mulas do tráfico" são presos em Coari | Foto: Divulgação

Manaus- Na manhã desta quinta-feira (20), quatro suspeitos identificados como Frankmar Araújo Barbosa, 28, Roberto Telles Meireles, 29 e dois menores, ambos de 17 anos foram presos por transporte de drogas na região do bairro Nazaré Pinheiro, no município de Coari, localizado a 363 km da capital Manaus.

Segundo os policiais militares do 5°Batalhão de Polícia Militar de Coari, Frankmar Araújo estava com mais um menor em um motocicleta, estes em atitudes suspeitas carregavam um balde branco e uma sacola vermelha. Ao serem abordados pelos policiais foram revistados e com a dupla haviam 23 volumes de drogas enrolados em sacos plásticos, dois mil reais em dinheiro e uma balança de precisão.



"Os suspeitos disseram que receberam dinheiro para fazer a entrega das drogas para um casal que já esperava pela entrega em um motel localizado na cidade. Após a "delação" nós fomos até o local indicado pelos suspeitos, constatamos o caso e foi apreendido dinheiro e celulares", diz a polícia.

A droga pesada e identificada continha quatro volumes de pasta base de cocaína, cerca de 6,4 kg e 19 volumes de maconha do tipo skunk, com peso de 19,8 kg.

O casos será acompanhado pelo delegado da Polícia Civil, Barradas Júnior e os suspeitos foram apresentados na 10ª Delegacia de Polícia Civil.

Os presos em flagrante como "mulas do tráfico" responderão por crimes de formação de quadrilha e tráfico de drogas.

