Quadrilha desviava armas apreendidas pela polícia no Amazonas

Manaus - Uma operação conjunta entre a 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e a Polícia Civil do município de Rio Preto da Eva resultou, na madrugada desta quarta-feira (19), na prisão de uma quadrilha que supostamente estaria desviando do Fórum da região armas de fogo apreendidas.

Segundo informações, o armamento, com aproximadamente seis armas, teria sido desviado dos cofres do Judiciário e vendidas, além de subtraída uma quantia de R$ 900 em espécie.

A polícia foi acionada após funcionários perceberem o desaparecimento do material apreendido. Durante a investigação, foi constatado que um funcionário do Fórum pode ter facilitado o desvio do material.

Em diligência, os policiais prenderam os seis suspeitos, que portavam quatro das seis armas desviadas. O grupo foi conduzido à delegacia do município para a realização dos procedimentos judiciais cabíveis.

