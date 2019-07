Criminoso é morto durante troca de tiros com a Rocam, em Manaus

Manaus - Davi Santos da Silva, de 23 anos, conhecido como "Da Maloca" morreu durante uma troca de tiros com policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam). O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (21), na rua Amazonas, comunidade Monte Horebe, bairro Lago Azul, na Zona Norte de Manaus. A vítima ainda chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu.

De acordo com informações da equipe da Rocam, uma guarnição realizava patrulhamento de rotina quando encontrou 10 homens em atitude suspeita.

Ao perceberem aproximação da viatura, os criminosos efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a equipe policial. A equipe revidou e durante a troca de tiros, Davi foi alvejado com três disparos. Com ele, os policiais militares encontraram um revólver calibre 38, com quatro munições intactas e duas deflagradas, além de várias porções de drogas, entre maconha, oxi e cocaína, uma lanterna e um rádio comunicador.

O homem foi socorrido pelos policiais ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Abdel Rodrigues Aziz, mas morreu por volta de 2h10.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A reportagem do Portal Em Tempo não encontrou familiares da vítima no local para comentar sobre crime.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) registrou o caso por intervenção policial.

