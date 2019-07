PC desarticula quadrilha que desviou R$ 1,5 mi em combustível no AM

Manaus - Doze homens foram presos, na manhã desta sexta-feira (21), durante operação "Petrus", deflagrada pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd). A quadrilha estava sendo investigada por desvio de combustíveis. O prejuízo está avaliado em aproximadamente R$ 1,5 milhão. Com eles, foram apreendidos nove veículos e R$ 61,5 mil em espécie.

Josué de Azevedo Oliveira; Valdeney Aleluia Soares; Fábio Praiano da Silva; Raimundo Monteiro Maia; Elberson Paula Coutinho; Adelcimar Ferreira Pereira; Pablo Campos de Oliveira; Jaime Feitosa de Lima, e Jessé Felipe de Magalhães, foram presos em cumprimento a mandandos de prisão temporária. As ordens judiciais foram expedidas no dia 19 de junho deste ano, pela juíza Eulinete Melo Silva Tribuzy, da 11ª Vara Criminal.

Dinheiro encontrado com a quadrilha | Foto: Josemar Antunes

De acordo com o delegado Guilherme Torres, titular da Derfd, os desvios ocorriam com ajuda de funcionários da própria empresa e também de empresas de serviços terceirizados. Eles usavam uma balsa de médio porte, conhecida como "Bajara", para efetuar o desvio do combustível.

"É um esquema de organização criminosa com funções definidas e com hierarquias. São funcionários e terceirizados das vítimas. O esquema já acontece há muito tempo, mas conseguimos rastrear e chegar aos autores. Foram 12 mandados de prisão, todos cumpridos, além de busca e apreensão de nove carros, oriundos de lavagem de dinheiro. Parte dos valores em espécie foram encontrados escondidos dentro dos veículos", explicou o delegado Guilherme Torres.

Organograma da quadrilha | Foto: Divulgação/PC

Esquema

As investigações identificaram que o lucro da venda dos combustíveis era dividido entre os membros da quadrilha que lavavam o dinheiro na compra de veículos em nome de terceiros, bem como aplicavam na construção de galpões.

"Essa foi a primeira etapa com a prisão dos líderes. Agora vamos intensificar para identificar os receptadores. Esse combustível não evapora, é enviado para o receptor. Durante as investigações, constatamos que o prejuízo chega a R$ 3 milhões, mas só conseguimos comprovar em documentos R$ 1,5 milhão. Esse golpe já dura algum tempo na área do Porto do Marapatá", informou.

Carros apreendidos durante a operação | Foto: Erlon Rodrigues / PC-AM

Os nove veículos, adquiridos com o proveito do crime, e R$ 61,5 mil foram apreendidos durante o cumprimento a mandados de busca e apreensão.

O secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), coronel Louismar Bonates, e o delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Lázaro Ramos, acompanharam a coletiva e parabenizaram o trabalho da equipe da Derfd.

O delegado-geral, Lázaro Ramos, destacou a importância da atuação da população por meio de denúncias, para que as investigações policiais tenham êxito. “A colaboração da população é fundamental para que os trabalhos das equipes tenham bons resultados. Ressalto que delações podem ser feitas pela população pelo número 181, o disque-denúncia da SSP-AM. Apresentamos nesta data o primeiro balanço, mas as investigações irão continuar”, explicou Ramos.

Delegado Guilherme Torres | Foto: Josemar Antunes

Os 12 suspeitos serão indiciados por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Guilherme Torres ressaltou que irá representar junto à Justiça a conversão dos mandados de prisão temporária para prisão preventiva e ressaltou que as investigações irão continuar para prender os demais envolvidos.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Criminoso é morto durante troca de tiros com a Rocam, em Manaus