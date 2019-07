Vídeo: veja ação de assaltantes que se disfarçavam de garis em Manaus

Manaus - Três homens, que se vestiam de garis para praticar assaltos em Manaus, foram presos após de roubar R$ 40 mil de um empresário na hora em que ele estava recolhendo o dinheiro em um posto de combustíveis. O fato aconteceu na quarta-feira (19), na Zona Centro-Sul da cidade.

Um vídeo do circuito interno de segurança do posto mostra o momento em que os assaltantes abordam a vítima na entrada da loja de conveniência. Um dos criminosos usava tornozeleira eletrônica. Com o trio, a polícia encontrou armas, munições e coletes balísticos da polícia militar.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Alex Costa/TV Em Tempo

